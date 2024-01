Tier in Not Bottrop

Tier in Not

Tier in Not Tierheim Bottrop: Herzlos ausgesetzte Katze sucht Zuhause

Bottrop Eine Katze ist am Bottroper Hauptbahnhof herzlos im Gebüsch ausgesetzt worden. Das Tierheim sucht für sie ein neues Zuhause.

Dem Bottroper Tierheim ist im November eine Katze gebracht worden, die nun ein neues Zuhause sucht. Sie war herzlos ausgesetzt worden. Eine Spaziergängerin fand sie auf einer Wiese in der Nähe des Bottroper Hauptbahnhofs. Jemand hatte sie im Katzencontainer in ein Gebüsch gestellt.

Bottroper Tierheim: Katzendame Hexe sucht neues Zuhause

Die Bottroper Tierfreunde haben ihr den Namen Hexe gegeben. Sie sei zwar Menschen grundsätzlich zugetan, doch unerwartete Bewegungen und Geräusche erschrecken sie noch so sehr, dass sie dann ihre Krallen ausfährt. Man müsse sie schon recht gut beobachten und sich rechtzeitig zurückziehen, sagen die Tierfreunde.

Sie hoffen trotzdem, dass Hexe ein neues Zuhause bei geduldigen Katzenfreunden findet, die ihr helfen, den Menschen wieder zu vertrauen. Das Tierheim an der Wilhelm-Tell-Straße 65 ist für Besucher in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Donnerstags, sonntags und an Feiertagen sowie vormittags ist das Tierheim für Besucher geschlossen. Weitere Informationen gibt es auf www.tierheim-bottrop.de und unter 02041 93848.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop