Tier in Not Tierheim Bottrop fragt: Wem gehören die Wasserschildkröten?

Bottrop. Zwei offenbar ausgebüxte Wasserschildkröten warten im Bottroper Tierheim auf ihre Besitzer. Gefunden wurden sie an Eupenstraße und Horstbruch.

Und wieder wurden zwei ausgebüxte Wasserschildkröten entdeckt und zum Bottroper Tierheim gebracht: am 24. September war es eine Florida-Rotbauch-Schmuckschildkröte, gefunden in Bottrop an der Eupenstraße. Und einen Tag später eine Chinesische Dreikielschildkröte, gefunden am Horstbruch 7.

Die Tierfreunde Bottrop hoffen, dass sich die Besitzer der Schildkröten aufgrund dieser Veröffentlichung melden und ihre Tiere abholen.

Das Tierheim ist wegen der aktuellen Corona-Gefahr für Besucher bis auf Weiteres geschlossen. Interessenten werden gebeten, telefonisch Kontakt aufzunehmen unter 02041 93848.

