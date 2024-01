Tier in Not

Tier in Not Tierheim Bottrop: Dackel-Mix-Senior sucht ein neues Zuhause

Bottrop Weil sein Herrchen verstorben ist, lebt Dackel-Mix Benny derzeit im Bottroper Tierheim. Der zwölfjährige Senior sucht ein neues Zuhause.

Der zwölfjährige Dackel-Mix Benny ist ins Tierheim gekommen, weil sein Herrchen leider verstorben ist. Er ist ein ruhiger und lieber Rüde, verträglich mit seinen Artgenossen, geht gerne Gassi und läuft gut an der Leine.

Als er ins Bottroper Tierheim kam, hatte er einen Hodentumor, der inzwischen operativ entfernt worden ist. Hierbei wurde er auch kastriert.

Bottroper Tierheim sucht neues Zuhause für lieben Dackel-Mix-Rüden

Für diesen lieben Hundesenior suchen die Tierfreunde ein neues Zuhause als Einzelhund bei Hundeliebhabern mit einer Wohnung im Erdgeschoss in oder einem Haus mit Aufzug, da er keine Treppen gewohnt ist und sich auch nicht gerne auf den Arm nehmen lässt. Kinder sollten schon im jugendlichen Alter sein. Mit Katzen hatte Benny bisher keine Probleme.

Das Tierheim an der Wilhelm-Tell-Straße 65 ist für Besucher in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Donnerstags, sonntags und an Feiertagen sowie vormittags ist das Tierheim für Besucher geschlossen. Weitere Informationen gibt es auf www.tierheim-bottrop.de oder unter 02041 93848.

