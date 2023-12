Tier in Not

Tier in Not Tierheim Bottrop: Bulldogge Prinz kann richtig schmusig sein

Bottrop. Das Tierheim Bottrop sucht eine neue Familie für Bulldogge Prinz. Hat er erst einmal Vertrauen gefasst, kann der ungestüme Rüde ganz lieb sein.

Prinz, eine französische Bulldogge, ist Ende Oktober aus familiären Gründen ins Tierheim Bottrop gekommen. Er ist fünf Jahre alt und kastriert. Der Rüde hatte in der Vergangenheit Blasensteine, berichten die Tierfreunde Bottrop. Durch eine Operation konnte das Problem aber behoben werden. Prinz ist stubenrein und benötigt Spezialfutter.

Tierfreunde Bottrop: Prinz ist an der Leine noch ungestüm

Für ihn suchen die Tierfreunde ein neues Zuhause als Einzelhund. Mit anderen Hunden und Menschen muss er sich erst anfreunden. Wenn er Vertrauen gefasst hat, kann er auch lieb und schmusig sein. „An der Leine ist er noch recht ungestüm, denn seine Erziehung wurde leider vernachlässigt; hier besteht Nachholbedarf“, berichten die Tierfreunde. Kinder in der neuen Familie von Prinz sollten schon im jugendlichen Alter sein.

Das Tierheim Bottrop an der Wilhelm-Tell-Straße 65 ist in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Donnerstags, sonntags und an Feiertagen sowie vormittags ist das Tierheim für Besucher geschlossen. Weitere Informationen gibt es unter 02041 9 38 48 sowie auf www.tierheim-bottrop.de

