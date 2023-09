Tier in Not

Tier in Not Tierheim Bottrop: Bonny und Clyde suchen ein Zuhause

Bottrop. Die beiden Nymphensittiche Bonny und Clyde sind wegen einer Allergie dem Tierheim Bottrop übergeben worden. Sie suchen ein neues Zuhause.

Zwei Nymphensittiche – Clyde (5, weiblich) und Bonny (1, männlich) – sind dem Tierheim Bottrop wegen Allergie eines Familienmitgliedes übereignet worden. Bonny ist noch sehr scheu. Clyde sucht wohl den Kontakt zu Menschen, es dauert allerdings eine Weile, ehe sie ihre Scheu überwindet.

Für diese beiden Sittiche suchen die Tierfreunde ein neues Zuhause mit der Möglichkeit des Freifluges bei Liebhabern dieser Vogelart.

Das Tierheim an der Wilhelm-Tell-Str. 65 ist für Besucher in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Donnerstags, sonntags und an Feiertagen sowie vormittags ist das Tierheim für Besucher geschlossen. Weitere Informationen gibt es auf www.tierheim-bottrop.de und unter 02041 93848.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop