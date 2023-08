Tier in Not

Tier in Not Tierheim Bottrop: Blindes, fast taubes Kaninchen ausgesetzt

Bottrop. Das Tierheim Bottrop sucht Kaninchenfreunde mit großem Herzen für Löwenköpfchen-Böckchen Ole. Das Kaninchen wurde in einem Garten gefunden.

„Ole“ nennen die Tierfreunde Bottrop ein kastriertes Löwenköpfchen-Böckchen, das in einem Garten an der Wortmannstraße entdeckt worden ist. Zum Glück habe der Finder das Kaninchen zum Tierheim Bottrop gebracht, denn Ole ist blind und hört auch nicht so gut. Die Tierfreunde gehen davon aus, dass man Ole ausgesetzt hat.

Tierfreunde Bottrop: Ole kann auch stur sein

Ole ist ein liebes Kaninchen, kann auch mal etwas stur sein - vielleicht auch deswegen, weil er nicht mehr so gut hört, glauben die Tierfreunde: „Es wäre schön, wenn Ole bei Kaninchenfreunden mit großem Herzen bald wieder ein neues Zuhause bekommen würde.“

Das Tierheim Bottrop an der Wilhelm-Tell-Straße 65 ist für Besucher in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Donnerstags, sonntags und an Feiertagen sowie vormittags ist das Tierheim geschlossen. Infos: www.tierheim-bottrop.de, 02041 93848.

