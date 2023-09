Tierheim Bottrop: Blinde Bulldoggen-Mix-Hündin sucht Zuhause

Tier in Not

Bottrop. Hope ist eine verschmuste Bulldoggen-Mix-Hündin. Bei Tageslicht sieht sie allerdings nicht viel. Bottrops Tierheim sucht ein Zuhause für sie.

Die zehnjährige Französische Bulldogge-Boston-Terrier-Mix-Hündin Hope musste nach einigen Jahren dem Bottroper Tierheim aus familiären Gründen zurückgegeben werden. Hope ist kastriert. Sie leidet an „Tagblindheit“, einer degenerativen Augenerkrankung, die medizinisch nicht behandelt werden kann.

Weil helles Licht ihre Sehkraft beeinträchtig, darf man sie nicht von der Leine lassen, da die Gefahr besteht, dass sie gegen Bäume oder andere Gegenstände läuft. Wegen ihrer Inkontinenz bekommt sie täglich ein Medikament.

Bottroper Tierheim sucht Zuhause für verschmuste Hope

Hope ist eine ganz liebe, verschmuste Hündin; bei Fremden allerdings anfangs zurückhaltend. Die Hündin liebt Gassi-Runden und läuft sehr gut an der Leine; bei Begegnungen mit anderen Hunden gibt es keine Probleme. Für Hope suchen die Tierfreunde ein neues Zuhause bei einfühlsamen Hundefreunden. Katzen und andere Kleintiere mag sie nicht und sollten nicht in ihrem Umfeld sein.

Das Tierheim an der Wilhelm-Tell-Straße 65 ist für Besucher in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Donnerstags, sonntags und an Feiertagen sowie vormittags ist das Tierheim für Besucher geschlossen. Weitere Informationen gibt es auf www.tierheim-bottrop.de und unter 02041 93848.

