Dieses Kätzchen hat Unterschlupf in einer Gartenlaube in Bottrop-Kirchhellen gefunden. Das Tierheim sucht nach seinen Besitzern.

Tier in Not

Tier in Not Tierfreunde Bottrop fragen: Wem gehört dieses Kätzchen?

Bottrop. Ein schwarz-weißes Kätzchen hat sich einen Unterschlupf in einer Gartenlaube in Kirchhellen gesucht. Es soll zu seinen Besitzern zurückkehren.

Dieses hübsche und liebe Kätzchen hat sich in einer Gartenlaube an der Feldhausener Straße in Kirchhellen aufgehalten und wurde auch von den Besitzern der Gartenlaube versorgt.

Das Kätzchen scheint sich dort recht wohl gefühlt zu haben, denn es machte keine Anstalten, den Unterschlupf zu verlassen. Nach einer Woche ist es dann zum Tierheim Bottrop gebracht worden. Die Tierfreunde hoffen, dass sich die Besitzer aufgrund dieser Veröffentlichung melden und ihr Kätzchen wieder nach Hause holen.

Tierheim Bottrop hat nachmittags geöffnet

Das Tierheim Bottrop (Wilhelm-Tell-Straße 65) ist geöffnet montags, dienstags, mittwochs, freitags und samstags von 15 bis 18 Uhr. Donnerstags, sonntags und an Feiertagen ist das Tierheim geschlossen. Weitere Informationen gibt es auf www.tierheim-bottrop.de oder unter 02041 9 38 48.

