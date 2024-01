Theater und Musical für Kinder in Bottrops Kulturwerkstatt

Ein Highlight im neuen Programm der Jugendkunstschule ist ein Musical-Projekt. Viele Kurse sind stark gefragt. Hier gehts zur Anmeldung.

Das Team der Kulturwerkstatt freut sich, das Programm für das erste Halbjahr 2024 vorstellen zu können. Das hält wieder eine breite Palette von kreativen Kursen und Projekten für Kinder und Jugendliche bereit. Sowohl Altbewährtes als auch Neuheiten finden ihren Platz in den Angeboten der Jugendkunstschule im Kulturzentrum.

Für die Kleinsten gibt fünf so genannte Kinderateliers, in denen mit verschiedenen Farben, Materialien und Techniken gemalt, gewerkelt wird und bei denen die Teilnehmerinenn und Teilnehmer natürlich viel Spaß haben sollen. Die Kinder-Keramikwerkstatt I-III bietet die Möglichkeit, mit Ton zu experimentieren, wobei der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Aufgrund der hohen Nachfrage sind bereits zwei Kurse ausgebucht, es sind aber noch Plätze für die Keramikwerkstatt III verfügbar – Interessierte sollten sich jedoch beeilen.

Musical-Projekt für Kinder endet mit öffentlicher Aufführung

Im Bereich Tanz werden neben den beliebten Kursen „Sausewind“ und „Step up to the beat“ auch der Kurs „Powerkids“ für Sechs- bis Siebenjährige sowie für Sieben- bis Zehnjährige angeboten. Ein besonderes Highlight für Mini-Musical-Fans ist das Projekt „Märchen Medley“. Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren entwickeln gemeinsam mit den Kursleiterinnen Maja Veen und Rahel von Dehn eine Geschichte rund um verschiedene Märchen, die am 15. Juni als Musical auf die Bühne gebracht wird.

+++ Wollen Sie keine Nachrichten mehr aus Bottrop verpassen?Dann abonnieren Sie hier unseren WhatsApp-Kanal

Spannende Workshops für die Jugendlichen umfassen analoge Fotografie, die kreative Nutzung von Apps sowie die Möglichkeit, eigene Fantasyhäuser zu modellieren. Ein freies Gestalten-Workshop ermöglicht es Kindern ab acht Jahren, sich künstlerisch mit Acryl, Pastellkreide, Aquarell und anderen Techniken auszuprobieren.

Bottrops Kulturwerkstatt bietet immer auch Kurse für Erwachsene an

Die Kulturwerkstatt bietet auch Kurse für Erwachsene an, darunter den kostenlosen Kurs „Art Effect“, unterstützt von der Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste/Jugendkunstschulen NRW e.V. (LKD). Das „Kunstatelier“ präsentiert sich erneut mit Schwerpunkt auf Ölmalerei, und es stehen drei verschiedene Keramikkurse zur Auswahl.

Mit den neuen Theaterkursen für Jugendliche und junge Erwachsene erweitert die Kulturwerkstatt ihr Portfolio und bietet dienstags zusätzliche Schauspielkurse an. Für Jugendliche werden im Kurs „Malen und Zeichnen“ professionelle Unterstützung bei der Erstellung treffsicherer Bewerbungsunterlagen angeboten. Zusätzlich können sie im Workshop „Kunsthäppchen“ in geselliger Atmosphäre Reliefbilder gestalten. Die beliebte Theatergruppe „Spätblüte“ sucht derzeit blütenreichen Zuwachs ab 55 Jahren, da Kreativität und Tatendrang keine Altersgrenzen kennen.

Die Anmeldungen sind ab 5. Februar und in diesem Jahr ausschließlich per E-Mail möglich: kulturwerkstatt@bottrop.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop