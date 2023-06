Teurer Schmuck weg: Betrüger bestehlen Bottroperin (94)

Bottrop. Falsche Mitarbeiter der Stadtwerke haben eine 94-Jährige in Bottrop hinterlistig bestohlen. Die Polizei fahndet mit einer Personenbeschreibung.

Eine 94-jährige Bottroperin ist Opfer von Betrügern geworden. Die Täter erbeuteten hochwertigen Schmuck und Bargeld.

Am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr hatte es nach Angaben der Polizei bei der Seniorin an der Haustür in der Stadtmitte geklingelt. Der Mann an der Tür gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und zeigte einen Ausweis vor. Er gab an, die Wasserqualität prüfen zu müssen. Die 94-Jährige ließ den Mann herein, der daraufhin mehrfach einen Wasserhahn auf- und zudrehte.

Bottroperin (94) wird Opfer von falschen Wasserwerkern – Hinweise gesucht

Kurz darauf kam ein weiterer Mann ins Haus, der sich als Chef anderen ausgab und dann mitteilte, zum Nachbarhaus gehen zu wollen. Die Seniorin wurde weiter geschickt abgelenkt, so dass sie nicht mitbekam, dass der zweite Mann gar nicht weggegangen war, sondern offenbar die Zeit nutzte, um andere Räume zu durchsuchen. Im späteren Verlauf des Nachmittags fiel der Frau dann der Diebstahl auf und sie verständigte die Polizei.

Die beiden „falschen Wasserwerker“ wurden wie folgt beschrieben:

1. Person: 40 bis 45 Jahre alt, schlanke Statur, Spitzbart, dunkle Kleidung, sprach akzentfreies deutsch

2. Person: ebenfalls 40 bis 45 Jahre alt, sprach auch akzentfreies deutsch.

Wer Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, das zuständige Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 anzurufen.

