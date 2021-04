Seit Mittwoch (14. April) kann in Bottrop wieder mit zuvor verabredetem Termin in den Geschäften eingekauft werden. Für die nötige Kontaktverfolgung setzt die Stadt Bottrop auf die digitale Anwendung „Darf ich rein?“

Click & Meet Terminshopping in Bottrop: Kontakte digital dokumentierbar

Bottrop. Die Notbremse in Bottrop ist aufgehoben, Click&Meet wieder möglich. Zur Kontaktverfolgung unterstützt die Stadt die Anwendung „Darf ich rein?“

Aufgrund der Entwicklung der Inzidenz ist seit Mittwoch (14. April) die Corona-Notbremse in Bottrop wieder aufgehoben. Für den örtlichen Einzelhandel und dessen Kunden ein Grund zur Freude: Ein Einkaufserlebnis nach den bekannten Click-and-Meet-Regelungen ist damit wieder möglich. Selbstverständlich unter strenger Dokumentation der Kundenkontakte, sodass diese im Infektionsfall nachvollzogen werden können, betont die Stadtverwaltung.

Stadt Bottrop wirbt für die digitale Kontaktnachverfolgung

Die Stadt Bottrop setzt hier auf „Darf ich rein?“, eine digitale Anwendung, die datenschutzkonform und benutzerfreundlich eine entsprechende Dokumentation ermögliche. Das Amt für Wirtschaftsförderung und Standortmanagement appelliert an Einzelhändler und Gewerbetreibende, diese digitale Kontaktnachverfolgung zu unterstützen.

Stadt Bottrop stellt Anwendung ein halbes Jahr kostenlos zur Verfügung

„Wir freuen uns sehr über die Entwicklung des Inzidenzwertes in unserer Stadt und hoffen natürlich, dass es so bleibt. Im Falle einer Ansteckung jedoch ist die lückenlose Kontaktnachverfolgung immanent wichtig und `Darf ich rein?‘ bietet hier eine schnelle, bequeme und sehr sichere Lösung“, erläutert Dorothee Lauter, Abteilungsleiterin in der Wirtschaftsförderung. „Wir stellen die Anwendung ein halbes Jahr kostenlos zur Verfügung.“

Jeder Betrieb kann sich unter https://admin.darfichrein.de/servus anmelden. Das System bietet auch eine Click-and-Meet-Funktion an, über die digital Termine vergeben werden können. Das Angebot richtet sich an alle Unternehmen, für die eine Dokumentation von Kontaktdaten vorgeschrieben ist, nach weiteren Öffnungsschritten z.B. auch Gastronomie und Vereine.

Weitere Informationen zu „Darf ich rein?“ erteilt Heiko Gieselmann (Wirtschaftsförderung) unter heiko.gieselmann@bottrop.de oder 02041 70 47 83.