Telekom: Kabelstörung in Bottrop-Grafenwald ist behoben

Kirchhellen. Seit Mitte Juli waren Telefone in Grafenwald gestört. Jetzt hat die Telekom nach eigenen Angaben auch den letzten Fehler im Hauptkabel gefunden.

Die Kabelstörung in Grafenwald ist am Mittwoch repariert worden. Das meldet die Telekom, nachdem in der vergangenen Woche ein weiterer Kabelschaden identifiziert und instandgesetzt wurde. „Nun sind alle Leitungen wieder in Betrieb, so dass unsere Kunden endlich wieder Zugang zum Festnetz haben und ihre Internetdienste nutzen können“, sagt Telekom-Sprecherin Karina Unruh. Nach dem Starkregen am 14. Juli hatte das Hauptkabel in Grafenwald mehrere Wasserschäden abbekommen.

Sollte bei Telekom-Kunden immer noch ein Gerät nicht funktionieren, empfiehlt die Telekom, Telefon, Router und eventuell den Mediareceiver für eine Minute vom Netz zu nehmen und dann neu zu starten. Wenn der Neustart keine Besserung bringe, sollten Kunden direkt beim Kundenservice anrufen, damit die Anschlussleitung durchgemessen wird: 0800 330 1000.

