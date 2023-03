Tele-Notarzt unterstützt künftig den Bottroper Notdienst

Michael Thomas, stellvertretender ärztlicher Leiter der Rettungsdienste in Bottrop, Dr. Michael Nosch, ärztlicher Leiter der Rettungsdienste in Bottrop, und Frank Lindemans, Sachgebietsleiter Rettungsdienst der Feuerwehr Bottrop, (v.l.) zeigen die Ausrüstung, die ein Notarztwagen an Bord hat.