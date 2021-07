Die Fahrbahn der Kirchhellener Straße in Bottrop wird saniert. Das führt zu Beeinträchtigungen des Verkehrs.

Verkehr Teilstück der Kirchhellener Straße in Bottrop wird saniert

Bottrop. Ab Dienstag wird auf der Kirchhellener Straße zwischen Schubertstraße und Nordring gearbeitet. Das wirkt sich auf den Verkehr aus.

Die Straßen-NRW-Regionalniederlassung Ruhr saniert von Dienstag (20. Juli) bis Freitag (23. Juli) die Fahrbahn der Kirchhellener Straße in Bottrop zwischen Schubertstraße und Nordring. Auf einer Strecke von etwa 250 Metern ist der Asphalt in einem schlechten Zustand und muss erneuert werden. Deshalb steht dem Verkehr in beide Fahrtrichtungen jeweils nur eine Spur zur Verfügung.

Neuer Fahrbahnbelag in Bottrop kostet 90.000 Euro

Eine Umleitung für den Fuß- und Radverkehr ist ausgeschildert. Straßen NRW investiert insgesamt 90.000 Euro aus Landesmitteln in die Erneuerung des Fahrbahnbelages dieses Abschnitts der Kirchhellener Straße.

