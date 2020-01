Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Team spielt große Rolle

Christina Berger achtet darauf, dass das ganze Team in die Café-Philosophie und die neuen Ideen eingebunden ist. „Mir ist es wichtig, dass alle sich identifizieren und mit an Bord sind“, sagt die 36-Jährige. Was zähle, sei vor allem der persönliche Draht zu den Gästen.

Zum Team zählen mittlerweile drei Mitarbeiter in Festanstellung und mehrere Aushilfen, berichtet die Chefin.