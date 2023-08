Tätowierer Ron Raida wird am Wochenende die Tattoos der Walk-In-Aktion stechen. Das Organspende-Motiv ist besonders interessant.

Kultur Tattoo-Walk-In-Aktion in Bottrops Kulturkirche am Wochenende

Bottrop. Am 5. und 6. August findet eine Tattoo-Aktion statt, bei der sich Bottroper spontan ein Tattoo stechen lassen kann. Ein Motiv steht im Fokus.

Im Zuge der Tattoo-Ausstellung „Glaube. Liebe, Hoffnung“, findet am Samstag und Sonntag, 5. und 6. August, eine Tattoo-Walk-In-Aktion in der Bottroper Kulturkirche statt. Bereits seit dem 22. Juli finden verschiedene Veranstaltungen rund um das Thema Tattoo in der Kulturkirche statt.

Während der „Tattoo-Flashdays“ am Wochenende können sich Tattoo-Liebhaber, aber auch interessierte Neulinge der Tattookunst, spontan für ein Tattoo entscheiden und es sich gleich vor Ort in der Kulturkirche stechen lassen. Mit dabei sind bei der Walk-In-Aktion die Tätowierer des Bottroper Studios „Zeitgeist“.

Organspende-Tattoo: Ein Motiv, das Leben retten kann

Ein Motiv ist bei dieser Tattoo-Aktion besonders im Vordergrund: das Organspende-Tattoo. „Der Gedanke hinter dem Motiv ist, dass das Tattoo den Sanitätern hilft, einen Organspender frühzeitig zu erkennen und hilft Leben zu retten“, erklärt Dirk Helmke vom Förderverein der Kulturkirche. „Die Idee ist wirklich sehr lobenswert“, so Helmke.

Sowohl er als auch Tätowierer Ron Raida von „Zeitgeist“ finden die Tattoo-Idee und den Gedanken dahinter genial. Wie viele Bottroper sich am Wochenende schließlich für das Organspende-Tattoo entscheiden und es sich vor Ort stechen lassen, bleibt für die beiden spannend.

Neben dem Walk-In-Tattoo Flashday am Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr findet am Samstag eine weitere Aktion statt: Ein Oldtimer-Motorrad-Gottesdienst. Hierbei bekommen die Oldtimer ab 11 Uhr einen Segen.

