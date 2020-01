Tastenzauber und Magie in der Kulturkirche

Fährt ein weißes Schiff nach Hooongkooong - und macht Tuuut: Nein, das war nicht die Auferstehung von Alt-Star Freddy Quinn, auch wenn dessen bekannte Schlagermelodie in Heilig Kreuz erklang. Aber „Orgel Plus“ kann eben auch populär: Bei „Tuuut“ reicht Organist Wilfried Kaets eine große Orgelpfeife aus Holz in die Kinderschar, mit der ein Mädchen prompt den geforderten Sound produziert. Puuh - geschafft. Luft ist schon nötig, um einer Orgelpfeife, die größer ist als man selbst, einen Ton zu entlocken. Dafür gibt’s auch einen Sonderapplaus.

Organist macht richtig Strecke

Aber das Kinderprogramm „Orgel plus Zauberei“ des Festivals hat nicht nur einen leicht didaktischen Teil, in dem die kleinen Besucher - und sicher auch manche Eltern - etwas über Holz- oder Metallpfeifen lernen können, aus denen eine Orgel zu Tausenden besteht. Während Magier Stefan Güsken unten im Altarraum des heute als Kulturkirche genutzten Gotteshauses seine Tricks vorbereitet, schlüpft Wilfried Kaets gleichsam in die Siebenmeilenstiefel und muss für die nächste Nummer schon wieder auf der Orgelempore agieren. Im Verlauf des Programms macht er richtig Strecke. Vielleicht hätte das Programm doch besser auf der recht geräumigen Orgelbühne stattfinden sollen - mit Kindern und Eltern rund um den Spieltisch.

Vollgas in der Kirche

Manchmal erscheint eben auch das wohl größte aller Instrumente wie ein monumentaler Zauberkasten, der nicht nur wohlgesetzte Präludien ausspuckt, sondern auch Sounds, Geräusche und allerhand wunderliche Töne von sich geben kann. Filmeffekte zu produzieren, ist auch für die Heilig-Kreuz-Orgel kein Problem. Es flirrt, piepst, zwitschert virtuos aus den beiden Orgelprospekten, die wie eine Stereoanlage an den Längsseiten des Kirchenschiffes über den Sitzreihen schweben. Dann gibt Wilfried Kaets alles, Vollgas heißt das beim Autorennen, Tutti bei der Orgel. Der große Filmsound ist ebenso möglich wie Bachs berühmte d-Moll Toccata, die mit vollem Werk und echtem Forte durchs Kirchenschiff dröhnt.

Kinder und Erwachsene wissen einen Augenblick nicht, ob sie sich auf die Zauberringe-Nummer von Stefan Güsgen oder den rauschen Barockschwall des Orgel-Evergreens konzentrieren sollen. Immerhin: Als Güsgen die großen Metallringe - die inzwischen natürlich fest zusammenhängen - mit Zauberhand wieder in ihren vereinzelten Urzustand versetzt, sind alle begeistert. Und natürlich hat Wilfried Güsken, wenn schon kein As im Ärmel, so doch die Fähigkeit, Taschentücher in große Spazierstöcke zu verwandeln. Oder aus der leeren Hand - und dem staunenden jungen Publikum - leuchtende Kugeln hervorzuzaubern, die auf dem Tisch des Magiers weiterglimmen. „Orgel Plus“ kann eben auch manchmal Orgel plus Unterhaltung sein.

Festival endet am Wochenende

„Orgel Plus“ endet an diesem Wochenende - Samstag mit einer Exkursion zu historischen Instrumenten ins niederländische Dordrecht (ausverkauft) und Sonntag mit einer musikalisch vom Propsteichor gestalteten Messe um 11.15 Uhr in St. Cyriakus und um 16 Uhr mit dem Auftritt des Chorwerks Ruhr in Liebfrauen auf dem Eigen. www.orgelplus.de