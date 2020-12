Taschendiebstahl bei Rossmann: Polizei fahndet mit Fotos

Kirchhellen. Mit Fotos fahndet die Polizei nach zwei Frauen. Sie sollen einer Seniorin die Geldbörse gestohlen und mit der EC-Karte Bargeld abgehoben haben.

Mit diesen Bildern aus der Überwachungskamera fahndet die Polizei nach den mutmaßlichen Taschendiebinnen. Foto: Polizei Recklinghausen

Mit diesen Bildern aus der Überwachungskamera fahndet die Polizei nach den mutmaßlichen Taschendiebinnen. Foto: Polizei Recklinghausen

Zwei unbekannte Frauen entwendeten am Nachmittag des 22. Septembers bei Rossmann an der Hauptstraße die Geldbörse einer 77-Jährigen. Mit der EC-Karte wurde anschließend Bargeld an einem Geldautomaten abgehoben. Die Tatverdächtigen konnten fotografiert werden. Mit diesen Bildern aus der Überwachungskamera fahndet die Polizei jetzt nach den Verdächtigen und bittet um Hinweise: (0800) 236111