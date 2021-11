Taschendiebin bestiehlt Bottroperin – Zeuge verfolgt sie

Bottrop. Einer Bottroperin (80) ist die Geldbörse aus dem Rollator gestohlen worden. Eine Verdächtige ist gefasst. Nach einer zweiten wird noch gesucht.

Die Polizei sucht noch Zeugen für einen Taschendiebstahl, dem eine Bottroperin (80) bereits am Freitagabend zum Opfer fiel.

Die Bottroperin war gegen 17.25 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Hochstraße einkaufen, als sie von einer jungen Frau angesprochen wurde. Eine weitere junge Dame habe derweil ganz in der Nähe gestanden. Die 80-Jährige ließ sich jedoch nicht in ein Gespräch verwickeln und schickte die junge Frau direkt weg.

Bottroperin hatte ihre Geldbörse im Rollator aufbewahrt

Dennoch: Kurz darauf bemerkte die Seniorin, dass Bargeld aus ihrer Geldbörse fehlte, die sie im Rollator aufbewahrt hatte. Sie sprach daraufhin einen Mann (31) an, der die flüchtenden Frauen verfolgte. Vor dem Geschäfte trennten sich die Frauen und rannten in unterschiedliche Richtungen davon. Der 31-Jährige blieb an der Unbekannten dran, die zuvor die Seniorin angesprochen hatte, und konnte sie schließlich auf einem Parkplatz an der Schützenstraße stellen. Bis zum Eintreffen der Polizei hielt er sie dort fest.

Eine auf der Flucht weggeschmissene Geldbörse mitsamt Bargeld konnte der Zeuge ebenfalls sichern und der Polizei übergeben. Bei der festgehaltenen Tatverdächtigen handelt es sich um eine 19-Jährige aus Duisburg. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Geldbörse und das Bargeld stellten die Beamten sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die noch Angaben zum Sachverhalt oder zu der zweiten flüchtigen Frau machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat zu melden. Eine Beschreibung der Verdächtigen liegt allerdings nicht vor. Kontakt: 0800 2361 111.

