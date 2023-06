Tapas-Bar Lennox Kirchhellen: Küchenbetrieb ist eingestellt

Bottrop-Kirchhellen. Ende des Monats will Ina Colada ihre Tapas- und Weinbar ohnehin schließen. Doch schon jetzt bleibt die Küche kalt. Das sind die Gründe dafür.

Der Küchenbetrieb in der Wein- und Tapasbar Lennox in Kirchhellen ist ab sofort eingestellt. Weiterhin werden aber in dem Lokal von Schlagerparty-Star Ina Colada Getränke serviert. Zumindest vorerst, denn zum Juli will die Neu-Gastronomin das Lennox ohnehin schließen.

Das Ende der erst vor 15 Monaten eröffneten Tapas-Bar unter ihrer Regie begründete Ina Colada vor wenigen Tagen mit „personellen und privaten Gründen“. Als Mallorca-Party-Star ist sie seit dem Auslaufen der Corona-Krise wieder bestens gebucht, als Mutter ist ihr Zeit mit ihrem Sohn wichtig, gleichzeitig fehlen aber Servicekräfte fürs Lennox.

Gäste sollen das Lennox positiv in Erinnerung behalten

Das ist auch der Grund dafür, dass die Küche jetzt schon kalt bleibt. Auf der Lennox-Facebookseite heißt es: „Aufgrund der leider wiederkehrenden personellen Engpässe, insbesondere durch die Geschehnisse der letzten sechs Wochen, sind wir gezwungen unsere Angebotsvielfalt anzupassen, da der Küchenbetrieb nicht mehr ausreichend sichergestellt werden kann.“

Die Entscheidung sei dem Lennox-Team nicht leicht gefallen, doch das oberste Gebot sei: „Jeder Gast soll sich bei uns wohlfühlen und uns positiv in Erinnerung behalten!“

Lesen Sie auch diese Berichte aus Kirchhellen:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop