Tanz in den Mai in Bottrop: In zahlreichen Locations kann man in der Walpurgisnacht feiern.

Feiern Tanz in den Mai: Diese Veranstaltungen gibt es in Bottrop

Bottrop. Mit Freunden und Musik in den Mai feiern: Diese Bottroper Kneipen und Locations veranstalten dieses Jahr den Tanz in den Mai.

Die kalten Monate hinter sich lassen und in den warmen Teil des Jahres starten: Darum geht es beim Tanz in den Mai. Die beliebte Tradition ist jedes Jahr bei Jung und Alt ein beliebtes Event im Frühjahr. Und auch in diesem Jahr gibt es verschiedene Veranstaltungen in Bottrop.

Mit Live-Act und DJ: Bottroper Kneipen feiern in den Mai

Besonders Kneipenliebhaber und Stammgäste der Bottroper Dom-Schänke kommen bei der Veranstaltung in der Bottroper Kneipe auf ihre Kosten. Zum Tanz in den Mai lädt die Kneipe am Sonntag, 30. April, ab 19 Uhr. „Für den Abend haben wir einen DJ und einen Live-Act organisiert“, heißt es. Man wolle den Gästen einen schönen Auftakt in den Mai bieten.

„Wir freuen uns, dass 80 Prozent unserer Stammgäste für den Abend zugesagt haben und hoffen, dass noch viele andere spontan dazukommen“, so die Betreiber der Dom-Schänke. Das Team der Kneipe freue sich auf den Abend und hoffe auf gute Stimmung und nette Leute. Für die Veranstaltung in der Dom-Schänke ist keine Voranmeldung möglich, der Eintritt in die Kneipe ist frei.

Auch die Bottroper Kneipe Rathausschänke veranstaltet am kommenden Sonntagabend ein buntes Programm für die Gäste. Auch hier habe man extra für den Tanz in den Mai einen DJ bestellt und hoffe damit auf gute Stimmung und Bewegung auf der Tanzfläche. „Neben der Musik haben wir an dem Abend auch ein Schnitzel-Buffet organisiert“, verrät Abdelkader Hmadi, Chef der Bottroper Kultkneipe. Los geht es bereits ab 18 Uhr und auch in der Rathausschänke ist der Eintritt für den Tanz in den Mai frei. Eine Voranmeldung für das Schnitzel-Buffet ist nicht nötig.

80er-Party: Neben urigen Kneipen geht es in Bottrop auch groß und laut

Wer es lieber etwas größer und lauter mag, für den ist die Tanz in den Mai Party im Eloria das Richtige. Unter dem Motto der 80er-Jahre können Bottroper am Sonntag, 30. April ab 19 Uhr zu den besten Songs des Jahrzehnts feiern, tanzen und Spaß haben. In der historischen Kulisse der Bottroper Waschkaue am Malakoffturm gibt es neben der Tanzfläche an dem Abend auch einen Loungebereich sowie eine Außenterrasse.

Für zwölf Euro können die Tickets bereits im Vorfeld online gekauft werden. Doch auch wer sich noch spontan dazu entscheidet, sich die Party nicht entgehen zu lassen, der kann für 15 Euro an der Abendkasse Karten kaufen.

Auch im Eloria können Bottroper in den Mai tanzen. Zu Liedern der 80er-Jahre findet die Feier statt. Foto: Heinrich Jung / FUNKE FotoServices

Auch das unter Bottropern bekannte Tanzlokal Nina, veranstaltet am 30. April eine Feier zum Tanz in den Mai. Ab 21 Uhr öffnet die Eventlocation an diesem Abend ihre Türen für eine ausgelassene Party zu Ehren des neuen Monats. Zusammen mit dem DJ Eric Philippi will das Tanzlokal Nina für eine fröhliche und tanzfreudige Stimmung sorgen. Neben der Musik des DJ Eric Philippi, werden vor allem bekannte Hits und Ohrwürmer von den 90ern bis heute, als auch Discofox Songs gespielt.

In Kirchhellen wird der Tanz in den Mai auf traditionelle Art gefeiert

Ganz anders wird in Bottrop Kirchhellen gefeiert. Denn hier lädt die Freiwillige Feuerwehr traditionell zum Tanz in den Mai ein. Das Kirchhellener Fest startet am Sonntag um 19.30 Uhr im Brauhaus am Ring. Die Kirchhellener Feuerwehrtruppe hat für den Abend DJ Mike Fuchs für sich gewinnen können. So wollen die Feuerwehrmänner und Frauen allen Bottropern einen fröhlichen und ausgelassenen Tanz in den Mai bieten.

Für alle Fördermitglieder der Feuerwehr ist der Eintritt zum Brauhaus am Ring kostenlos. Doch auch alle feuerwehrfremden Bottroper sind herzlich zum Tanz in den Mai auf Kirchhellener Art eingeladen. Die Kosten für die Karten liegen bei zehn Euro. Ein besonderer Höhepunkt des Abends ist traditionell der Tanz um den Maibaum, den die Kirchhellener Feuerwehr bereits vorher aufgestellt hat.

