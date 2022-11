Zeugen gesucht Tankstellenüberfall in Kirchhellen: Täter drohen mit Messer

Bottrop-Kirchhellen. Nach dem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Kirchhellen sucht die Polizei nach zwei flüchtigen Männern. Eine Personenbeschreibung liegt vor

In Bottrop-Kirchhellen ist am Samstagabend die Total-Tankstelle an der Bottroper Straße überfallen worden. Die beiden Täter konnten flüchten. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise, um die Verdächtigen zu fassen.

Die beiden Männer waren gegen 20 Uhr in den Tankstellenshop gekommen. Die 55-jährige Mitarbeiterin stand zu dieser Zeit mit dem Rücken zur Eingangstür. Sie war gerade dabei, Waren ins Regal zu räumen. Plötzlich wurde sie von einem der Täter „angetippt“, der sie daraufhin aufforderte, die Kasse zu öffnen und Geld herzugeben. Ein zweiter Täter bedrohte sie dabei mit einem Messer.

Tankstellenüberfall: Täter packen das Geld in eine schwarze Tasche

Die 55-Jährige kam der Forderung nach, woraufhin sich die Täter Geld aus der Kasse nahmen und es in eine schwarze Tasche packten. Anschließend liefen sie in Richtung Utschlagstraße davon. Dabei wurden sie auch von zwei weiteren Zeugen gesehen.

Die beiden Täter werden so beschrieben: Einer ist etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und schlank. Er trug eine weiße Maske mit schwarz umrandeten Augen (ähnlich wie aus dem Film „Scream“, aber kein langgezogenes Kinn). Er sprach mit „zarter und leiser“ Stimme. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose, dunkelgrauem Kapuzenpullover und schwarzen Handschuhen. Er hatte eine schwarze Sporttasche dabei.

Der andere Mann ist etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß und schlank. Er trug eine gelbe Maske (mit Gesicht, das in der Mitte „zusammengeknautscht“ war). Bekleidet war er mit einem grauen Kapuzenpullover (Kapuze aufgesetzt), blauen Jeans, Cappy unter der Kapuze. Bewaffnet war er mit einem Messer mit langer Klinge.

Die Polizei bittet um Hinweise unter 0800/2361 111.

