Nach einem Tankstellenraub in Batenbrock fahndet die Polizei nach zwei Tätern (Symbolbild).

Kriminalität Tankstellenraub in Bottrop: Frauen mit Schusswaffen bedroht

Bottrop Zwei bewaffnete Räuber haben am Morgen die Jet-Tankstelle an der Horster Straße überfallen. Sie zwangen zwei Frauen, sich auf den Boden zu legen.

Nach einem Raubüberfall auf die Jet-Tankstelle an der Horster Straße in Bottrop-Batenbrock sucht die Polizei Zeugen und Hinweise auf die Täter.

Zwei maskierte Männer, beide bewaffnet mit einer Schusswaffe, betraten am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr die Tankstelle und forderten Geld von den Mitarbeiterinnen (60, 66). Danach sollten sich die Frauen auf den Boden legen. Einer der Täter griff dann in die geöffnete Kasse, anschließend flüchteten sie in Richtung eines benachbarten Supermarktes.

Eine der Gelsenkirchenerinnen erlitt leichte Verletzungen, als sie sich auf den Boden legte, und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Raubüberfall in Bottrop: So werden die Täter beschrieben

So werden die beiden Männer beschrieben:

etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß,

geschätzte 18 bis 25 Jahre alt,

schwarze Sturmhauben/-masken

sprachen Deutsch mit Akzent

Die Kripo nimmt Hinweise unter 0800 2361 111 entgegen.

