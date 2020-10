Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Tankbetrüger, der in Bottrop und Gladbeck aktiv war.

Zeuge gesucht Tankbetrug in Bottrop und Gladbeck: Polizei fahndet mit Foto

Bottrop/Gladbeck. Ein Unbekannter hat mit gestohlenen Kennzeichen an seinem Wagen in Bottrop und Gladbeck getankt, aber nicht bezahlt. Die Polizei sucht nach ihm.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Tankbetrüger. Er soll in Bottrop und Gladbeck getankt haben und dann – ohne zu bezahlen – weggefahren sein.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei / Polizei NRW

Die Kennzeichen am Auto, einem Audi Q3, waren gestohlen, und zwar von einem Pkw an der Horsthofstraße in Kirchhellen.

Der Verdächtige trug dunkle Kleidung

Die Polizei sucht nun mit einem Foto nach dem Mann. Er ist von schlanker Figur, hat braune Haare und trug schwarze Nike-Sneaker, eine graue Hose und eine dunkle Jacke.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Hinweise nimmt sie unter 0800 2361 111 entgegen.

