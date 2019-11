Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tagsüber und am Abend

Die meisten Einbrüche ereigneten sich in den Tages- und Abendstunden, sagt Polizeisprecherin Ramona Hörst. Aktuell sei gerade wieder die Jahreszeit, in der Einbrecher besonders aktiv sind. Die Polizei appelliert daher an Anwohner auf unbekannte Autos oder unbekannte Personen, die an allen Türen klingeln, zu achten und im Zweifel die Polizei zu informieren.

Gleichzeitig informiert auch das Kommissariat Prävention in Recklinghausen darüber, wie Bewohner ihre eigenen vier Wände gegen Einbrecher sichern können. Individuelle Beratungstermine können vereinbart werden unter: 02361-553344