Tage der offenen Tür sind an Bottroper Schulen gestrichen

Bottrop. Die weiterführenden Schulen in Bottrop müssen die gewohnten Informations-Formen für Eltern vorerst absagen.

Die aktuelle Schutzverordnung wirkt sich auf die Veranstaltungen von weiterführenden Schulen aus. So dürfen „Tage der offenen Tür“ nicht in Präsenzform stattfinden. Über digitale Formate entscheidet jede Schule selbst. Informationsveranstaltungen für die Eltern der Viertklässler sind für November abgesagt. Auch einen Elternsprechtag kann es in der bisherigen Form nicht geben. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werde Anfang Dezember geprüft, was dann möglich sei, sofern der Inzidenzwert unter 50 liege.

Jugendeinrichtungen zu

Die städtischen Jugendeinrichtungen sowie das Spielmobil „Rollmobs“ bleiben im November geschlossen, obwohl die aktuelle Verordnung eine Gruppenstärke von bis zu zehn Personen zulässt. Die Stadtverwaltung möchte jedoch ein Zeichen setzen und hofft dabei auch auf die Unterstützung der privaten Träger.

Im ersten Lockdown hatten zahlreiche Einrichtungen digitale Wege gefunden, um die Kinder und Jugendlichen in dieser Zeit zu erreichen. Auch für den Monat November sollen die sozialen Medien genutzt werden, appelliert die Stadtverwaltung.

