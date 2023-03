Für die Schlüssellochtechnik werden nur kleine Öffnungen gebraucht, durch die die medizinischen Instrumente in den Bauchraum eingeführt werden.

Medizin Tag der offenen Tür in Bottrop ermöglicht Blick in einen OP

Bottrop. Im ambulanten OP-Zentrum am Marienhospital steht die Schlüssellochtechnik im Mittelpunkt. Alle mit medizinischem Interesse sind eingeladen.

Die Schlüssellochtechnik im OP-Saal ist vielen durchaus ein Begriff. Doch wie funktioniert diese minimalinvasive Chirurgie genau, bei der nur kleine Schnitte gesetzt werden müssen, um innerhalb des Körpers zu operieren? Das können Interessierte beim Tag der offenen Tür im ambulanten OP-Zentrum Mediparc am Marienhospital Bottrop herausfinden. Der findet statt am Samstag, 29. April, von 10 bis 14 Uhr (Josef-Albers-Straße 70).

„Ein OP wird geöffnet sein“, kündigt Dr. Andres Gonzalez-Abel an, der Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie sowie Koloproktologie am Marienhospital. Der OP-Saal kann dann ebenso besichtigt werden wie das Simulationsmodell, an dem die Schlüsselloch-Techniken demonstriert werden sollen. „Man wird sehen können, wie wir mit den Instrumenten im Bauchraum arbeiten“, erklärt Gonzalez-Abel.

Tag der offenen Tür am Marienhospital: Vorträge und Arztgespräche

Parallel werden kurze Vorträge zu den Themen Leisten- und Bauchwandbrüche, Gallensteine, Sigmadivertikulitis (Ausstülpungen in der Darmwand) und Darmkrebs gehalten. Der Chefarzt und die Oberärzte der chirurgischen Klinik möchten mit den Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch kommen. Kaffee und Kuchen sollen zudem im Angebot sein.

Dr. Andres Gonzales-Abel möchte mit diesem Tag der offenen Tür im ambulanten OP-Zentrum ausdrücklich auch Jüngere ansprechen. „Ich habe Kontakt zum Heinrich-Heine-Gymnasium aufgenommen, berichtet der Mediziner. Er kann sich gut vorstellen, dass Oberstufenschüler mit Interesse an einem Medizinstudium an diesem Tag Spannendes erfahren können. Und sich vertraut machen mit der Atmosphäre in einem OP.

Interessierte werden um Anmeldung zu der kostenlosen Veranstaltung gebeten unter 02041 106-1201.

