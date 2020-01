Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Süßigkeiten werden verteilt

Aus den gespendeten Süßigkeiten durften sich die Sternsinger nach der Aktion ein paar Sachen für sich selbst aussuchen. Die restlichen Süßigkeiten gingen unter anderem an die Bottroper Tafel, das Bottroper Kinderdorf der Caritas und an das Friedensdorf International in Oberhausen.

Zum Organisationsteam der Sternsinger-Aktion gehören Gerburg Lanfermann, Birgit und Markus Thier, Frank Roers, Kathrin Kleinert, Winfried Stuke, Simone Althoff und Dorothee Duckheim.