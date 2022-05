Subway-Filiale in Bottrop: Die Eröffnung verzögert sich

Bottrop. Der Eröffnungstermin von Subway in Bottrop am 1. Juli ist geplatzt: Der Inhaber der Filiale erklärt die Gründe. Und: Es gibt einen neuen Termin.

Die Eröffnung der neuen Subway-Filiale am Südring-Center wird sich verzögern. Das teilte Franchisenehmer Sascha Lange auf Nachfrage der WAZ mit. Geplant war eine Eröffnung für den 1. Juli. Neuer Termin ist nun der 1. August.

„Es gibt leider Lieferprobleme“, sagt Sascha Lange. Wie er berichtet, komme das Inventar wie Tische, Stühle und vieles mehr einer jeden Subway-Filiale für europäische Franchisenehmer aus Irland. Erst am 7. Juli soll die Lieferung in Bottrop eintreffen. Anstatt Hals über Kopf aufzumachen, entschied der gebürtige Oberhausener, die Eröffnung in aller Ruhe um einen Monat zu verschieben. Von seinem Vorhaben ist er überzeugt. „Es gibt keinen besseren Standort“, sagt er.

Neue Subway-Filiale in Bottrop: 40 Sitz- und 15 Parkplätze

Bis zum 1. August müssen an und in der früheren Werkstatt auf dem Gelände der Shell-Tankstelle zahlreiche Umbaumaßnahmen erledigt werden. Die Hebebühne ist bereits abgebaut. Fehlt nur noch die Demontage der Reifenständer. Die Abgaslüftung muss auch noch weg. Dasselbe gilt für einen Kompressor. Außerdem soll das bisherige Rolltor der Werkstatt einer neuen Fensterfront weichen.

Die grün-weiß-gelben Fahnen sind schon von Weitem zu sehen. Aber Werbetechniker müssen noch den typischen „Subway“-Schriftzug am Dach mit LED-Beleuchtung anbringen. Wenn alles fertig ist, verfügt das Schnellrestaurant im Gebäude laut Sascha Lange über circa 40 Sitzplätze und davor bis zu 15 Parkplätze.

Subway wurde 1965 in den USA gegründet und ist eine Franchisekette. Bekannt geworden ist das Unternehmen mit der frischen Zubereitung von verschiedenen Sandwiches (genannt „Sub“) sowie deren Beläge und Soßen. Nach eigenen Angaben gibt es in Deutschland knapp 650 Restaurants. Mit der Eröffnung am Südring-Center ist diese Filiale die einzige in Bottrop.

