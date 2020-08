Bottrop. Die Bottroper Feuerwehr ist am Mittwoch zu ersten Sturmeinsätzen ausgerückt. Ein Ast landete auf einem Auto.

Das Sturmtief über NRW hat am Mittwoch auch in Bottrop zu ersten Einsätzen der Feuerwehr geführt. So landete auf der Bahnhofstraße ein Ast auf einem Auto, an der Straße An Luggesmühle wurde ein Verkehrsschild durch den Sturm abgerissen.

In Kirchhellen landete zudem ein großer, etwa zwei Meter langer Ast auf der Pelsstraße, berichtet die Feuerwehr.