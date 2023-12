Sturmschäden in Bottrop: Bäume reißen Leitungen herunter

Bottrop Sturmtief Zoltan ist am Donnerstag auch über Bottrop hinweggefegt. Zwei Straßen waren zeitweise gesperrt, Bäume rissen Leitungen herunter.

Der Sturm am Donnerstagnachmittag und -abend hat kleinere Schäden in Bottrop verursacht, wie die Feuerwehr Bottrop mitteilt. Sie rückte zu mehreren Einsätzen wegen heruntergefallener Äste und umgestürzter Bäume aus. An zwei Orten in der Stadt gab es größere Schäden.

So musste gegen 16.30 Uhr die Oberhausener Straße für etwa zwei Stunden für den Verkehr gesperrt werden, da ein Baum mit einem Durchmesser von rund 80 Zentimetern über Fahrbahn und Rad- beziehungsweise Gehweg lag. Der Baum beschädigte beim umstürzen eine Telefonleitung. Auch in der Nacht zu Freitag, gegen 2.30 Uhr, wurde der Feuerwehr Baum gemeldet, der an der Osterfelder Straße kurz hinter der Zufahrt zum Quellenbusch über Fahrbahn sowie Rad- und Gehweg lag.

Beleuchtung am Bottroper Innenstadtrand musste zeitweise abgestellt werden

Dabei riss der Baum die Straßenbeleuchtung herunter. Die Beleuchtung musste auf Teilen der Osterfelder Straße durch die EVNG abgeschaltet werden. Auch hier wurde für die Sägearbeiten die Straße für zwei Stunden gesperrt. Beide Straßen konnten nach Ende der Sägearbeiten wieder für den Verkehr freigegeben werden. Verletzt wurde bei den Einsätzen niemand.

Am Donnerstag hatten die Veranstalter zudem den Bottroper Weihnachtsmarkt abgesagt. Am Freitag soll er wieder regulär geöffnet sein.

