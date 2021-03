Neben dem umgekippten Lkw musste die Feuerwehr sich in Bottrop um einen umgestürzten Baum kümmern.

Sturmböen über Bottrop Sturmböen: Lkw-Anhänger kippt in Bottrop auf die Straße

Bottrop. Ein umgestürzter Lkw-Anhänger hat in Bottrop die Industriestraße blockiert. Die Feuerwehr sperrte die Straße ab. Abschleppdienst im Einsatz.

Eine stürmische Windböe hat am Samstag wohl dafür gesorgt, dass ein Lkw-Anhänger umgekippt ist und dadurch die Industriestraße in Bottrop blockierte. Der leere Anhänger war an der Straße geparkt. Nachdem er umgestürzt war, lag er mitten auf der Fahrbahn, berichtet die Feuerwehr.

Diese sperrte die Industriestraße deshalb gegen 14 Uhr komplett ab. Ein Abschleppunternehmen richtete den Lkw-Auflieger wieder auf und war dafür zuständig, das Gefährt an einen sicheren Ort zu bringen und dort so abzustellen, dass es bei der nächsten Sturmböe nicht wieder umkippt.

Baum in Feldhausen umgestürzt

Zur etwa gleichen Zeit hat der stürmische Wind einen Baum in Feldhausen umgeworfen, die Freiwillige Feuerwehr Feldhausen rückte zum Zersägen aus. Verletzte gab es in beiden Fällen keine, so die Feuerwehr.