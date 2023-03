Stromschaltwerk an Bottroper Zeche Prosper IV wird erweitert

Das Schalt- und Umspannwerk, das hinter der ehemalige Zeche Prosper IV an der Fernewaldstraße in Grafenwald liegt, wird bald erweitert. (Archivbild)

Bottrop-Kirchhellen. Das Umspannwerk Nordlicht in Grafenwald wird modernisiert. Was dazu in der Nähe der früheren Bottroper Zeche Prosper IV genau passieren soll.

Das Umspannwerk Nordlicht, das hinter der früheren Zeche Prosper IV an der Fernwaldstraße liegt, wird bald erweitert und einen zusätzlichen Transformator erhalten. Wie der Stromnetzbetreiber Amprion jetzt mitteilte, werden dazu in diesem Jahr erste Untersuchungen des Baugrundes durchgeführt. Die Arbeiten an dem Schaltwerk in Grafenwald sollen dann gegen Ende 2024 beginnen.

Lesen Sie weitere Berichte aus Kirchhellen:

Die Arbeiten werden voraussichtlich drei Jahre dauern. Dabei werden die Transformatoren um etwa 35 Meter von der Wohnbebauung abgerückt und durch Schallschutzwände eingehaust, erklären Projektleiter Carsten Schulz und Projektsprecher Matthias Machinek. Die Zäune werden wegen der Vergrößerung um 45 Meter nach Osten und 90 Meter nach Süden verschoben.

Energiewende macht Modernisierung erforderlich

Die Modernisierung des Umspannwerkes sei wegen der Energiewende erforderlich. Denn es werde immer mehr Strom aus erneuerbaren Energiequellen in das Stromnetz eingespeist. Das Werk in Grafenwald müsse umgebaut werden, um die Stabilität des Leitungsnetzes sicherzustellen. Denn der Strom werde vorwiegend im Nordseeraum erzeugt, während er vor allem im Westen und Süden Deutschlands verbraucht werde.

Die Amprion-Mitarbeiter bitten schon jetzt um Verständnis dafür, dass es wegen des zu erwartenden Baustellenverkehrs demnächst womöglich zu Beeinträchtigungen kommen könne.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop