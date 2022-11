In der Netzleitstelle der Ele in Gladbeck wurde die Versorgung für die Bottroper Haushalte wieder hergestellt.

Energie Stromausfall in Teilen von Bottrop-Mitte und Fuhlenbrock

Bottrop. In Teilen von Stadtmitte und Fuhlenbrock gab es am Mittag einen Stromausfall. Das sagt der Netzbetreiber zur Ursache des Ausfalls.

In Teilen von Bottrop-Mitte und dem Fuhlenbrock kam es am Montag zur Mittagszeit zu einem Stromausfall. Betroffen waren laut Ele-Verteilnetz (EVNG) „einige Hundert Haushalte“. Um 13.20 habe es einen Kurzschluss gegeben, sagt EVNG-Sprecher Peter Efing.

Insgesamt seien 14 so genannte Ortsnetzstationen davon betroffen gewesen. Dahinter verbergen sich die Verteilstationen an den Straßen. Hier wird der Strom aus dem Mittelspannungsnetz ins Niederspannungsnetz für die Haushalte eingespeist. An einer Verteilstation hängen unterschiedlich viele Haushalte, deshalb ist es auch schwierig, die genaue Anzahl der Betroffenen zu ermitteln.

EVNG will den Schaden im Bottroper Stromnetz am Dienstag beheben

Ein Großteil der Betroffenen sei jedoch nach 28 Minuten wieder versorgt worden. Längstens habe der Ausfall für einige Haushalte knapp eine Stunde gedauert. Efing geht davon aus, dass die Versorgung über Umschaltungen innerhalb des Netzes wieder hergestellt worden sei.

Denn wo genau der Fehler aufgetreten ist, würde noch untersucht. Klar sei, dass er im Bereich zwischen Parkfriedhof und Gustav-Ohm-Straße liegen müsse. Dort laufe noch die Fehlersuche. Die EVNG geht davon aus, dort am Dienstag den Schaden dann beheben zu können.

