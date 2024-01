Kriminalität Streit um Böller eskaliert: Bottroper (36) in Lebensgefahr

Bottrop Auf der Düppelstraße in Batenbrock haben fünf Jugendliche einen Bottroper (36) mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt. Er wurde notoperiert.

In der Silvesternacht wurde ein 36-jähriger Bottroper durch Messerstiche so schwer verletzt, dass er mit lebensgefährlichen Verletzungen in einem Krankenhaus notoperiert werden musste. Die Polizei nahm fünf junge Bottroper fest und ermittelt wegen versuchter Tötung.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei waren der 36-Jährige und die fünf jungen Bottroper (16, 17, 18, 19 und 21 Jahre alt) vor einem Haus an der Düppelstraße in Streit geraten über den angeblich gefährlichen Umgang mit Raketen und Böllern. Plötzlich wurde aus den Beschimpfungen eine körperliche Auseinandersetzung.

Dabei wurden dem 36-Jährigen schwerste Verletzungen zugefügt. Die fünf jungen Männer wurden festgenommen. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an. Vernehmungen und weitere Beweisaufnahmen sollen ergeben, welcher der jungen Leute die lebensgefährlichen Stiche geführt hat. ks

