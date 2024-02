Streik im Nahverkehr: Diese Busse fahren in Bottrop trotzdem

Bottrop Wegen des Verdi-Warnstreiks legt die Vestische am Donnerstag den Busbetrieb still. Einige Linien werden aber dennoch nach Plan fahren.

Wegen des Verdi-Warnstreiks müssen am Donnerstag die Busse der Vestischen auf den Betriebshöfen in Herten und Bottrop stehen bleiben. Nicht betroffen vom Streikaufruf ist dagegen die Bahn-Tochter DB Regio Bus.

Deshalb fahren die Linie SB 29 zwischen Busbahnhof ZOB und Gelsenkirchen Hauptbahnhof ebenso wie die Linie 291 zwischen ZOB, Vonderort und Hauptbahnhof. Auch der SB 16 zwischen Essen, Bottrop und Kirchhellen fährt - aber deutlich seltener. Die Ruhrbahn fährt aus Essen einmal die Stunde nach Bottrop und zurück.

Die Vestische geht erneut auf Nummer sicher: „Da unter anderem auch die Leitstelle und die Werkstatt des Nahverkehrsunternehmens bestreikt werden, kann die Vestische keinen sicheren Linienverkehr gewährleisten und legt den Betrieb für 24 Stunden still“, sagt Vestische-Sprecher Jan Große-Geldermann. Auch Subunternehmer und Taxibusse werden nicht fahren, das Kundencenter ist geschlossen.

Auf der Linie SB 16 fahren nur die Bahnbusse nach Essen, Bottrop und Kirchhellen

Die Bahnbusse dagegen fahren. „Der Streikaufruf richtet sich an kommunale Unternehmen und daher nicht an die DB Regio Bus“, sagt Bahn-Sprecher Dirk Pohlmann. Deshalb werden die drei Bottroper Linien fahren. Kompliziert wird es allerdings beim SB16 zwischen Essen, Bottrop und Kirchhellen. Diese Linie teilen sich nämlich die Vestische und DB Regio. Früher konnten Kundige in den Fahrplänen an einer Ziffer erkennen, wann die Bahn fährt und wann die Vestische. Jetzt hilft ein Blick in die VRR-Fahrplanauskunft.

Die Essener Ruhrbahn wird am Donnerstag von 5.30 bis 23.30 einen stündlichen Notverkehr auf den Nachtexpresslinien fahren. Die Strecke des NE 16 entspricht weitgehend dem Linienweg der Buslinie 186 zwischen ZOB und Essen-Borbeck. Am Donnerstag werden die Busse aber weiterfahren bis zum Essener Hauptbahnhof.

