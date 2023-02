Die Mülltonnen in Bottrop werden am Montag nicht abgeholt.

Müllabfuhr Streik bei der Best: Mülltonnen in Bottrop bleiben stehen

Bottrop. Die Mitarbeiter der Best in Bottrop werden am kommenden Montag streiken. Das bedeutet die Arbeitsniederlegung für die Abholung der Mülltonnen.

Aktuell laufen die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst, im Zuge derer zahlreiche Streiks anberaumt sind. So hat die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag zu Streiks in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen aufgerufen, davon betroffen sind unter anderem der öffentliche Nahverkehr, Kitas und städtische Behörden. Auch für Freitag und kommende Woche sind Streiks angekündigt – dann auch in Bottrop.

Am Montag wird die Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung, die Best, bestreikt. An dem Tag werden im gesamten Stadtgebiet keine Abfalltonnen abgeholt, der Recyclinghof am Donnerberg bleibt den ganzen Tag geschlossen. Der Winterdienst wird allerdings aufrecht erhalten. Ob eine nachträgliche Abfuhr der stehengebliebenen Tonnen an einem Folgetag stattfinden wird, sei noch nicht klar, so die Best.

Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Gehalt – Bottroper Müllabfuhr streikt

Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat und pro Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Eine solche Lohnerhöhung sei laut Gewerkschaften dringend erforderlich, nicht zuletzt wegen der hohen Inflationsrate. Der Tarifstreit dreht sich um 2,5 Millionen Beschäftigten im Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen, davon 640.000 in NRW. Die zweite Runde der Verhandlungen soll am 22. und 23. Februar in Potsdam stattfinden.

