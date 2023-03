Verdi ruft wieder zum Streik in dieser Woche auf, auch in Bottrop.

Warnstreik Streik am Weltfrauentag: Bottroper Kitas und Best aufgerufen

Bottrop. Verdi ruft wieder zu Warnstreiks auf: In Bottrop betroffen sind am Mittwoch Kitas, auch freier Träger; am Donnerstag und Freitag die Müllabfuhr.

Seit drei Wochen wird der öffentliche Dienst regelmäßig bestreikt, bei den Tarifverhandlungen gab es noch keine Einigung. In dieser Woche ist auch Bottrop wieder vom Streik betroffen.

So ruft Verdi für den Weltfrauentag am Mittwoch zum Warnstreik im Sozial- und Erziehungsdienst auf, um „für die Aufwertung der Arbeit in den sozialpädagogischen Berufen“ zu kämpfen. Betroffen sind dabei Kitas in Bottrop sowie soziale Einrichtungen. Dabei ruft die Gewerkschaft nicht nur die Beschäftigten im öffentlichen Dienst auf, sondern auch die bei freien Trägern Beschäftigten.

Bottroper Müllabfuhr fährt Donnerstag und Freitag nicht

Sie seien auch von der Tarifrunde betroffen, „weil sich Arbeitgeber und Kostenträger an den Gehältern im öffentlichen Dienst orientieren“. Am 8. März, dem internationalen Frauentag, gehe es darum, „mehr Respekt, mehr Gleichberechtigung und eine faire Bezahlung von Frauen durchzusetzen“. Verdi führe deshalb „tarifliche und feministische Kämpfe gezielt zusammen“.

Ebenfalls zum Streik aufgerufen sind die Mitarbeiter der Best, allerdings erst am Donnerstag und Freitag, 9. und 10. März. Die Abfuhr der gelben Tonnen findet regulär statt, die Müllabfuhr der anderen Tonnen an den beiden Streiktagen nicht. Der Recyclinghof am Donnerberg ist geschlossen, der Winterdienst wird aufrecht erhalten.

