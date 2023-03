Bottrop/Kirchhellen. Das Street-Food-Festival kommt nach Bottrop und Kirchhellen. Der Dortmunder Veranstalter will dort Nachwuchsbands eine Bühne geben.

Der Dortmunder Veranstalter des Festivals „Street Food & Music“ ruft bei seinen Gastspielen in Bottrop und Kirchhellen zu einem Bandwettbewerb auf. Nachwuchsmusiker können sich dafür ab sofort bewerben.

Lesen Sie weitere Berichte aus Kirchhellen:

Mit dem Festival gastiert der Veranstalter „Just Festivals“ auf dem Berliner Platz zu Pfingsten (26. bis 29. Mai) und auf dem Johann-Breuker-Platz vom 15. bis 17. September. Programmbestandteil soll zu beiden Terminen ein „Battle of the bands“ sein, bei dem Nachwuchskünstlern eine Bühne bekommen sollen.

+++ Nachrichten aus Bottrop direkt ins Postfach: Hier geht es zum Bottrop-Newsletter +++

Die Idee beschreibt Programmplanerin Jana Lang so: Jeweils freitags treten nacheinander drei Bands oder Solokünstler auf. „Noch vor Ort wählen die Besucher über Stimmzettel den ihrer Meinung nach besten Act aus. Dieser tritt daraufhin auf einer anderen Veranstaltung gegen die weiteren Gewinner der Vorrunden an, sodass im Finale noch drei Bands und Künstler verbleiben und wir am Ende einen Gewinner küren können. Der Gewinner des ,Battle of the bands’ darf sich über ein Wochenende im Profi-Tonstudio freuen, für alle anderen Teilnehmer wird es attraktive Sachpreise geben.“

Interessierte Bands und Künstler können sich beim Veranstalter mit einer Demo per Mail bewerben: jl@just-festivals.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop