Straßensperrung macht Bottroper City nicht attraktiver

Bottrop. Straßensperrungen führen höchstens zu ungemütlichen Freiflächen und Verlagerung des Bottroper City-Verkehrs. Dem Stadtklima hilft’s auch nicht.

Eine Innenstadt wird sicherlich nicht attraktiver oder besser angenommen, wenn der Individualverkehr nahezu komplett herausgedrängt wird. Es sei denn, es gäbe so viele Einkaufs- oder Ausgehmöglichkeiten, Baudenkmäler, malerische Straßenzüge, die man gerne schlendernd erleben oder eben mal mit dem Fahrrad ansteuern möchte.

Aber Hand aufs Herz: Welche Ruhrgebietsstadt ist damit schon gesegnet? Auch Bottrop nicht. Also würde es erst andersherum Sinn ergeben: Wenn die City so attraktiv ist, dass die Menschen sich drängen, in großen Trauben ungeduldig vor den Ampeln am Altmarkt oder Pferdemarkt warten, um das Shopping- oder Erlebnisparadies Innenstadt zu fluten, dann wäre diese Beruhigung sinnvoll. Aber erst als Folge einer Anziehungskraft, die erst geschaffen – oder wieder geschaffen – werden muss.

Straßenfläche teilentsiegeln oder begrünen – Das wäre wenigstens gut fürs Stadtklima

Mit einer gesperrten Osterfelder- und/oder Horster Straße entstehen lediglich tote Freiflächen, auf denen sich wenige Fußgänger verlieren. Oder sollen die breiten Straßenzüge etwa teilentsiegelt und Allee- oder Grünflächencharakter erhalten? Das würde dann zumindest dem Stadtklima gut tun.

Durch lediglich gesperrte Asphaltwüsten werden Autofahrer, die mit berechtigtem Anliegen in die Stadt kommen, verärgert, Geschäftsverkehr ohne Not erschwert, Anwohner umliegender Straßen bis hinein in die kleineren Nebenstraßen ungleich stärker durch höhere Verkehrsdichte dort belastet.

Eine gleichberechtigte Nutzung aller Verkehrsteilnehmer, das Konzept der so genannten Shared Spaces, eine kürzere Taktung der Ampeln, vielleicht mit Anforderungskontakt, wäre sicherlich sinnvoller, als ein stumpfes Aussperren vieler Verkehrsteilnehmer. Wenn das Konzept funktioniert, könnte man vielleicht sogar an eine teilweise Öffnung anderer bislang toter Straßen in der City denken. Maßvoller Verkehr kann auch Leben für eine Innenstadt bedeuten.

