Umsturzgefahr: Straßen in Bottrop wegen Baumfällung gesperrt

Bottrop Im Bottroper Fuhlenbrock müssen zehn kranke Bäume gefällt werden. Dabei kann es auch zu Straßensperrungen ab Montag kommen. Dauer: zwei Wochen.

Am Fernwald in Bottrop-Fuhlenbrock werden ab Montag, 19. Februar, Baumfällungen und Strauchrückschnitte vorgenommen. Das genaue Einsatzgebiet liegt zwischen der Hermann-Löns-Straße und der Fernwaldstraße. Es handele sich um etwa zehn Gefahrenbäume, „die ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen“, so die die Propsteipfarrei St. Cyriakus, der das Grundstück gehört.

Sie sehe sich gezwungen, „ihrer Verkehrssicherungspflicht nachzukommen und die Gefahrensituation zu beseitigen“. Da die Bäume teilweise über die gesamte Straße reichen, wird es auch zu Straßensperrungen kommen. Die Arbeiten werden nach Angaben der Pfarrei voraussichtlich etwa 14 Tage in Anspruch nehmen.

Baumfällung in Bottrop: Umsturzgefahr schränkt Verkehrssicherheit ein

Der Grund für die Fällungen der Eichen und Buchen liege unter anderem in Krankheitsbefall, der Rindenschäden oder Fäulnis hervorruft. Darüber hinaus sorge der zu enge Bewuchs für statische Probleme. „Der massive Totholzanteil und die Umsturzgefahr der Bäume schränken die Verkehrssicherheit auf den angrenzenden Gehwegen und Straßen ein“, so St. Cyriakus in einer Mitteilung.

Auch Sträucher im Randbereich zur Straße werden bei dieser Maßnahme, die mit Fachleuten aus dem Bereich Umwelt und Grün der Stadt Bottrop abgestimmt sei, zurückgeschnitten. Eine Ersatzpflanzung im Einsatzbereich sei nicht notwendig, da sich der Wald nach dem Eingriff von alleine regeneriert

