Stoff nachholen: Lehramtsstudenten helfen Bottroper Schülern

Bottrop. Das Projekt „Anschluss individuell schaffen“ soll Schüler beim Start in den Präsenzunterricht unterstützen. Zwei Bottroper Schulen suchen Helfer.

Die Bezirksregierung Münster sucht aktuell für 18 Schulen in Ahlen, Bottrop, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herten, Lengerich, Marl und Recklinghausen 40 Lehramts-Studierende für das Projekt „Anschluss individuell schaffen“ (Ais). Denn den Schülern, die wieder in den Präsenzunterricht starten, soll wie im vergangenen Sommer eine gezielte Unterstützung angeboten werden.

In Bottrop sind Ais-Stellen an den beiden Standorten der Schillerschule sowie an der Cyriakusschule zu besetzen. Bis zum 7. März können sich dafür Lehramts-Studierende ab dem dritten Fachsemester bewerben. Insgesamt werden bis zum 25. Juni im Regierungsbezirk rund 700 Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen drei bis sechs begleitend zum Regelunterricht Unterstützung bekommen, um den Anschluss an das Lernniveau der jeweiligen Jahrgangsstufe schaffen zu können. Zweimal in der Woche helfen Lehramts-Studierende den Schülerinnen und Schülern im persönlichen Kontakt, bestehende Lerndefizite zu kompensieren, Lernhürden zu überwinden und Arbeitsstrategien zu verbessern.

Studierende werden mit Grundlagen des Lerncoachings vertraut gemacht

Die Bezirksregierung Münster hatte das Projekt Ais mit der Uni Münster entwickelt. Konzeption und Umsetzungsplanung zielen auf eine qualifizierte Förderung: Lehramtsstudierende bringen ihre erworbenen Kompetenzen ein und werden durch die Bezirksregierung mit Grundlagen des Lerncoachings vertraut gemacht sowie auf die konkrete Arbeit vor Ort vorbereitet. Zwischen dem Schulstart im Sommer 2020 und den Weihnachtsferien unterstützten die Studierenden 1000 Schülerinnen und Schüler dabei, pandemiebedingte Lern-Lücken aufzuholen.

Regierungspräsidentin Dorothee Feller ist es ein besonderes Anliegen, dieses Projekt weiterzuführen: „Zwei Ziele haben wir im Blick: Zum einen sollen Wissenslücken bei Schülerinnen und Schülern ausgeglichen werden. Zum anderen wollen wir ihnen Techniken des digitalen Selbstlernens beibringen, die sie künftig im Distanzunterricht nutzen können.“

Die Arbeit wird mit 15 Euro je Stunde vergütet. Infos: www.brms.nrw.de/go/ais

