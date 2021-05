Müllabfuhr Störung in Karnap – nicht alle Mülltonnen in Bottrop geleert

Bottrop. Wegen einer Störung in der Karnaper Müllverbrennung wurden am Freitag nicht alle Mülltonnen in Bottrop geleert. Die Nachleerung erfolgt Samstag.

In Bottrop werden am Freitag wohl nicht alle Mülltonnen wie gewohnt geleert werden. Darauf weist die Best hin. Grund dafür ist eine Störung im Müllheizkraftwerk Essen-Karnap. Dadurch kommt es zu extremen Wartezeiten bei der Anlieferung des Abfalls für die Best-Fahrzeuge, so die Mitteilung des städtischen Entsorgungsbetriebs.

Daher könne es am heutigen Freitag, 7. Mai, vereinzelt dazu kommen, dass nicht alle Tonnen im Stadtgebiet Bottrop geleert werden. Bürgerinnen und Bürger, deren Tonnen am Freitag nicht geleert wurden, werden gebeten Ihre vollen Tonnen an der Straße stehen zu lassen. Eine Nachleerung findet spätestens am Samstag statt.

