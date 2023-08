Sternschnuppen-Schauer: Das sind die besten Beobachtungsorte

Bottrop. In der Nacht vom 12. auf den 13. August werden an Bottrops Himmel Hunderte Sternschnuppen unterwegs sein. Hier sind sie am besten zu beobachten.

Wie jeden Sommer können sich Astronomie-Fans in diesen Wochen wieder auf ganz besondere Himmelsereignisse freuen. Denn in den kommenden Augustnächten werden bei guten Bedingungen hunderte Sternschnuppen am Himmel zu sehen sein. Das Phänomen entsteht, wenn Partikel in der Erdatmosphäre verglühen und dann als Lichtschweife zu sehen sind.

Dass in diesen Tagen so viele Sternschnuppen zu sehen sind, liegt an den so genannten Perseiden-Schauern, die als Sternschnuppen-Strom beschrieben werden. So sind die Sternschnuppen der Perseiden-Schauer in diesem Jahr vom 17. Juli bis zum 24. August zu sehen. Denn in diesem Zeitraum taucht die Erde in die Wolke von Trümmerteilchen des Kometen 109P/Swift-Tuttle ein.

„Man sollte vor allem Ballungsgebiete meiden“

Den Höhepunkt der Sternschnuppensichtungen erwarten Experten in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 12. auf 13. August. Doch damit Bottroper die Sternschnuppen in dieser Nacht beobachten können, müssen sie auf gutes Wetter und einen klaren Himmel hoffen. Laut verschiedener Prognosen kann dies jedoch ein Glücksspiel werden. Denn wenn es schlecht läuft, wird die Wolkendecke das Himmelsereignis verhüllen.

Doch sollte es mit etwas Glück einen klaren Himmel geben, ist immer noch Einiges zu beachten, um eine Sternschnuppe sehen zu können. Der Beobachtungsplatz muss möglichst dunkel liegen. „Man sollte vor allem Ballungsgebiete meiden“, weiß auch Markus Herber, Förster vom Landesbetrieb Wald und Holz. Er kennt sich in Bottrop und Umgebung besonders gut aus und kennt die Geheimtipps auf der Suche nach den Sternschnuppen.

Wo normalerweise Flugzeuge starten und landen, können die Sternschnuppen möglicherweise besonders gut zu sehen sein. Denn freie Fläche und wenig Licht am Flugplatz Schwarze Heide versprechen gute Aussichten. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Zwei Geheimtipps für besonders gute Beobachtungsplätze

„Licht ist der größte Feind beim Beobachten der Sternschnuppen“, erklärt er. Wer also in Bottrops Ballungsgebieten wohnt, die von künstlichem Licht nur so durchflutet sind, sollte eher den Weg Richtung Kirchhellen auf sich nehmen. Denn hier ist die Lichtverschmutzung schon deutlich geringer und die Chance auf Sternschnuppen steigt. „Der Wald ist für die Sichtung aber eher ungeeignet. Dort ist es zwar sehr dunkel, aber die Bäume machen einen Blick zum Himmel unmöglich“, sagt Markus Herber.

Auf die Frage, welche Beobachtungspunkte er den Bottropern empfehlen würde, hat der Förster einen Geheimtipp parat. Der Parkplatz vor dem Flugplatz Schwarze Heide in Kirchhellen könnte für das Himmelsereignis gut geeignet sein. Schließlich sei hier nachts kein Flugbetrieb und kaum künstliches Licht zu finden. Und auch die große freie Fläche ermöglicht einen weiten Blick.

Wem der Weg nach Kirchhellen zu weit ist, der könne auch auf einer von Bottrops Halden sein Glück versuchen, vorausgesetzt das Wetter spielt mit. Hier sei ebenfalls kaum störendes Licht und auch viel freie Fläche, um ungehindert Richtung Himmel zu blicken.

