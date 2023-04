Stenkhoffbad in Bottrop: Start der Freibadsaison geplant

Bottrop. Noch reichen die Temperaturen für den Freibadbesuch nicht aus. Aber das Bottroper Stenkhoffbad hat einen Eröffnungstermin für die Saison 2023.

Die Sonne scheint, nur ein paar Grad fehlen noch: Weil der Frühling bislang etwas zu kalt ausfällt, verschiebt das Bottroper Stenkhoffbad seinen Saisonstart ein wenig nach hinten.

Eigentlich sollte es bis zum 1. Mai losgehen, nun ist das Christi-Himmelfahrt-Wochenende als Eröffnungstermin avisiert. Ab dem 18. Mai soll die Schwimmsaison im Stenkhoffbadstarten, sagt Jürgen Heidtmann, Leiter des Sport- und Bäderbetriebs auf Nachfrage.

Bottroper Stenkhoffbad: Preise bleiben stabil

Die letzten Vorbereitungen laufen noch im Schwimmbad an der A2. „Es fehlen noch ein paar Wartungsarbeiten, die Chloranlage muss noch in Betrieb genommen werden“, so Heidtmann. Über den Winter werden die Becken geleert, gereinigt und vom Schlamm befreit, der sich über den Sommer ansammelt.

Das Schwimmerbecken sei bereits wieder befüllt, die nächsten Becken folgen. Am Dienstag hatte bereits das Freibad in Gladbeck eröffnet. Anders als in der Nachbarstadt ist in Bottrop die Erwärmung des Wassers nicht so zügig möglich. Denn im Stenkhoffbad kommt seit vielen Jahren schon eine Solarabsorberanlage zum Einsatz – das spart Energiekosten, dauert aber länger. „Wir können nicht von jetzt auf gleich eröffnen“, sagt Heidtmann.

Personell sei der Sport- und Bäderbetrieb gut aufgestellt. Das geschlossene Hallenbad trägt dazu bei, dass Personal verfügbar ist, wenngleich man auch mit krankheitsbedingten Ausfällen kämpfe. Preislich ändert sich in diesem Jahr nichts: Erwachsene zahlen 4,50 Euro, Kinder ab sechs Jahren 3 Euro, Frühschwimmer ebenfalls 3 Euro.

Freibad im Revierpark Vonderort eröffnet erst im Juni

Auch das Freibad im Revierpark Vonderort bereitet sich auf die Sommersaison vor, startet allerdings erst etwas später. „Wetterabhängig öffnen wir zwischen dem 1. und 15. Juni“, sagt Badleiterin Jennifer Conti. Geplant sei auf jeden Fall Anfang des Monats Juni, bei Regen könnte sich der Saisonstart etwas nach hinten verschieben.

Auch in dem Revierpark-Freibad, das an der Grenze zwischen Oberhausen und Bottrop liegt, bleiben die Preise stabil. Für Kinder bis ein Meter Körpergröße wird ein Euro fällig, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre zahlen 4 Euro und Erwachsene 6,50 Euro.

Übrigens: Oben-Ohne-Baden ist anders als beispielsweise in Bochum in dieser Saison für Frauen erstmal nicht erlaubt – weder im Revierbad noch im Stenkhoffbad. Beide Bäder zeigen sich aber offen für mögliche Vorstöße, die allerdings aus der Politik kommen müssten, um die Bäderordnung zu ändern. Er würde aber, so Jürgen Heidtmann, eine Frau nicht rausschmeißen lassen, die ohne Bikini-Oberteil in der Sonne liegt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop