Stenkhoffbad Bottrop: Hundeschwimmen beendet die Saison

Bottrop. Die Bottroper Freibadsaison geht ihrem Ende entgegen. Ab Montag ändern sich die Öffnungszeiten. Das Hundeschwimmen findet am 10. September statt.

Zum Ende der Freibadsaison ändern sich die Öffnungszeiten im Bottroper Stenkhoffbad. Der Termin fürs traditionelle Hundeschwimmen steht ebenfalls: Am Sonntag, 10. September, können Herrchen und Frauchen zusammen mit ihren Vierbeinern das kühle Nass erobern.

Stenkhoffbad: Ab Montag nur nachmittags geöffnet

Ab Montag, 14. August, ist das Freibad an der Stenkhoffstraße 135 montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Aufgrund der aktuellen Wettervorhersagen bleibt das Bad an den Wochenenden von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Wegen der beiden Konzerte am kommenden Wochenende – Live on Stage und Beachparty – schließt das Bad allerdings am Freitag, 18. August, um 16 Uhr und am Samstag, 19. August, um 12 Uhr.

Die Badesaison endet dann traditionell mit dem Hundeschwimmen am 10. September. Dazu lädt der Förderverein Stenkhoffbad von 11 bis 19 Uhr ein. Erwachsene zahlen fünf Euro Eintritt, Kinder bis 14 Jahre – und Hunde – haben freien Zugang. Für die Vierbeiner muss allerdings ein gültiger Impfpass vorgelegt werden können. Zudem sind einige Regeln zu beachten. Dazu zählt, dass die Hunde vorm Schwimmbadbesuch eine Gassi-Runde gemacht haben sollten und an der Leine geführt werden, bis sie im Schwimmbad sind.

Nach dem 10. September beginnen die Aufräum- und Abbrucharbeiten für den Neubau des Multifunktionsgebäudes.

