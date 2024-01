Stau-Gefahr an der A2/A31: Nächtliche Sperrungen bei Bottrop

Bottrop Autobahn Westfalen muss demnächst Ausfahrten bei Bottrop sperren. Was der Grund für die Vollsperrungen ist und wann sie stattfinden.

Die Autobahn Westfalen saniert die Lärmschutzwände an der A2 bei Bottrop. Deswegen kommt es dort in mehreren Nächten zu Sperrungen.

Die Ausfahrt Bottrop in Fahrtrichtung Hannover an der A2 wird in den Nächten von Montagabend, 29. Januar, bis Samstagmorgen, 3. Februar, jeweils in der Zeit von 20 bis 5 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt mit dem Roten Punkt über die Anschlussstelle Gladbeck-Ellinghorst und von dort zurück zur Anschlussstelle Bottrop.

Zudem wird die Überleitung von der A31 auf die A2 in Fahrtrichtung Hannover gesperrt, zunächst von Donnerstagabend, 1. Februar, bis Freitagmorgen, 2. Februar, und dann in den folgenden zwei Wochen, 5. Februar bis 16. Februar, jeweils von Montagabend bis Samstagmorgen, in der Zeit von 20 bis 5 Uhr.

Hier führt die Umleitung mit dem Roten Punkt auf die A2 in Fahrtrichtung Oberhausen bis zur Anschlussstelle Bottrop, wo Verkehrsteilnehmer zurück auf die A2 Fahrtrichtung Hannover geführt werden. Rettungs- und Einsatzfahrzeuge können die Bereiche zu jeder Zeit passieren.

