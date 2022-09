Statistik: Mehr U3-Kinder besuchen eine Bottroper Kita

Bottrop. Zum Stichtag 1. März sind 853 unter dreijährige Kinder in einer Kita oder Tagespflege betreut worden. Die Betreuungsquote ist leicht gestiegen.

Zum Stichtag 1. März haben in Bottrop 853 Kinder unter drei Jahren eine Kita oder Tagespflege besucht, 41 mehr als ein Jahr zuvor (plus fünf Prozent). Damit lag die Betreuungsquote in der Gruppe der unter Dreijährigen bei 25,9 Prozent, was eine leichte Erhöhung gegenüber dem Vorjahr darstellt (25,4 Prozent).

Während Anfang März lediglich 0,7 Prozent aller Kinder unter einem Jahr in einer Kindertagesbetreuung waren (acht Mädchen und Jungen insgesamt), lag die Betreuungsquote bei den Einjährigen bei 21,2 Prozent (231 Kinder). Mit einem Anteil von 55,2 Prozent wurde gut die Hälfte der Zweijährigen in Bottrop institutionell betreut (614 Kinder).

Mehr als 3000 Kinder sind in Bottrop in der Ü3-Betreuung

Regional variieren laut Statistik die U3-Betreuungsquoten zwischen 40,9 Prozent im Kreis Coesfeld und 18,1 Prozent in der Stadt Gelsenkirchen.

Neben den U3-Kindern besuchten zum Stichtag 1. März weitere 3044 Jungen und Mädchen im Alter von drei bis sechs Jahren eine Kindertagesbetreuung. Die Betreuungsquote betrug in dieser Altersgruppe 92,5 Prozent. Sie fiel damit geringer aus als im Vorjahr (94,6 Prozent).

