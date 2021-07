Starkregen: Feuerwehr Bottrop rückt zu 25 Einsätzen aus

Der Starkregen hat die Schneiderstraße in Bottrop-Grafenwald unter Wasser gesetzt. Die Feuerwehr ist an vielen Stellen im Einsatz.

Bottrop. Gewitter und Starkregen gehen am Sonntagnachmittag über Bottrop nieder. Vielerorts wird die Feuerwehr gebraucht. Schwerpunkt ist Kirchhellen.

Der Starkregen am Sonntagnachmittag hat die Haupt- und freiwilligen Kräfte der Bottroper Feuerwehr stark gefordert. Schwerpunkt war dabei Kirchhellen. „Da haben wir zurzeit 25 Einsätze“, sagte ein Feuerwehrsprecher am späten Nachmittag.

Gewitter über Bottrop: Keller voll gelaufen, Straßen unter Wasser

Auf der Einsatzliste der Feuerwehr: Vor allem voll gelaufene Keller, aber auch unter Wasser stehende Straßen – wie an der Grafenmühle. „Es wurden sechs Feuerwehren alarmiert“, so der Sprecher.

In diesem Zusammenhang appellierte die Feuerwehr über die sozialen Netzwerke an alle Bottroper: „Bitte wählen Sie den Notruf 112 nur, in wirklich dringenden Fällen. Beachten Sie bitte, dass wir Keller aufgrund der Bauweisen der Tauchpumpen erst ab einer Wasserhöhe von circa zehn Zentimetern auspumpen können.“

