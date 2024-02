„Zeitloses Meisterwerk“: Star-DJ Tiësto feiert Bottroper Hit

Bottrop Tiësto, einer der bekanntesten DJs der Welt, hat er eine neue Version eines Bottroper Songs herausgebracht. Millionen Menschen hören den Song.

DJ Tiësto mag offensichtlich Musik aus Bottrop. Der Star-DJ aus den Niederlanden hat den legendären Song „Meet her at the love parade“ von DJ Da Hool in einer neuen Version veröffentlicht. Seit Dezember sind mehr als 6,5 Millionen Streams auf Spotify und anderen Internetplattformen erreicht worden. Tendenz steigend.

+++ Wollen Sie keine Nachrichten mehr aus Bottrop verpassen? Dann abonnieren Sie hier unseren WhatsApp-Kanal

„Sony Music besitzt die Masterrechte“, erklärt Da Hool. Eine neue Version seines Liedes von 1997 war schon häufiger geplant gewesen. Die Frage war nur, wer kommt dafür infrage? Der Song war damals weltweit sein erster Hit. Tiësto wird von Sony Music angefragt. Und er hat tatsächlich Lust.

Seit 30 Jahren ist Da Hool im Musikgeschäft. Man muss erklären, warum ihm eine solche Zusammenarbeit viel bedeutet. Vereinfacht gesagt: Da Hool spielt als DJ in der Champions League, reist um die halbe Welt, hat mehr als 100 Auftritte im Jahr.

Da Hool ist seit 30 Jahren als DJ erfolgreich. Bottrop ist und bleibt seine Heimat. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

DJ Tiësto spielt, um in der Sportsprache zu bleiben, in der „World League“. Der 55-Jährige wurde mehrfach zum besten DJ der Welt gekürt. Er zählt zu einem der bestbezahlten DJs.

Vielen Dank, dass ich dieses zeitlose Meisterwerk remixen durfte Tiësto schriftlich per Instagram an Da Hool über dessen Hit „Meet her at the love parade“

Das Magazin „Forbes“ schätzte einst sein Einkommen für das Jahr 2017 auf rund 39 Millionen US-Dollar. Er legte 2004 bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Athen vor einem Millionenpublikum auf. Zuletzt sollte er beim Super Bowl in Las Vegas auftreten. Doch wegen eines familiären Notfalls musste er kurzfristig die Show absagen.

DJ Tiësto hat sich über Instagram per Nachricht bei Da Hool bedankt. „Vielen Dank, dass ich dieses zeitlose Meisterwerk remixen durfte“, schrieb er auf Englisch. Da Hool antwortete, auch auf Englisch: „Ich danke Dir. Diese Veröffentlichung wäre nichts ohne Dich.“

Der Bottroper arbeitet zurzeit an einem neuen Song für das Musiklabel „Freedom Records“ von DJ Tiësto. Und wenn Da Hool einmal nicht im Studio sitzt, kann er verfolgen, wo das neue Lied „Meet Her (Tiësto vs. Da Hool)“ auf den Streamingdiensten (Spotify, Apple Music, Amazon, YouTube, Deezer) durch die Decke geht. Unter anderem in Ländern wie Japan, Kanada, USA, Australien und in Europa.

Da Hool: Höhere Gagen, mehr Popularität und mehr Aufträge

Die Zusammenarbeit mit DJ Tiësto hat Da Hools Bekanntheit weltweit noch einmal gesteigert. Mehr Reichweite bedeuten mehr Aufmerksamkeit für diesen Hit und für seine anderen Songs.

„Seit der Veröffentlichung bekomme ich noch mehr Booking-Anfragen“, sagt Da Hool. Darunter zum Beispiel aus Australien und Indien. Finanziell lohnt es sich auch. Zum einen fallen die Gagen durchaus höher aus. Und zum anderen verdient er an der DJ-Tiësto-Version als Songwriter, Komponist und an den Verkäufen mit.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop